Адвокат предупредил о наказании вплоть до уголовного за секс в общественном месте

Секс в публичном месте карается по закону, и за это деяние можно получить вплоть до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Алексей Цыганов, его слова привело издание REGIONS.

Сам по себе секс в публичном месте без отягчающих обстоятельств является административным правонарушением и квалифицируется как мелкое хулиганство.

«За данное деяние предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до тыс. руб. или административный арест до 15 суток», — указал эксперт.

Ситуация сильно осложняется, если свидетелями этого становятся несовершеннолетние. Если же акт видят дети в возрасте от 12 до 18 лет, то пару могут привлечь по статье «Развратные действия» и осудить на наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. Если же ребенку менее 12 лет, то такое деяние подпадает под статью «Насильственные действия сексуального характера». Она предусматривает наказание до 20 лет колонии.

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