Адвокат Салкин дал оценку вероятности вернуть отписанную злоумышленникам квартиру

Чаще всего в делах, которые связаны с продажей жилья под воздействием злоумышленников, судебная практика была не в пользу пострадавших. Указанные договоры признавались действительными, особенно если еще и проходили нотариальное удостоверение, и человек оставался и без квартиры, и без денег. Адвокат Михаил Салкин рассказал, существуют ли сегодня шансы у обманутых жителей нашей страны вернуть свое жилье. Об этом сообщает Life.ru.