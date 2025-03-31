Адвокат Салкин дал оценку вероятности вернуть отписанную злоумышленникам квартиру
Фото: [Медиасток.рф]
Чаще всего в делах, которые связаны с продажей жилья под воздействием злоумышленников, судебная практика была не в пользу пострадавших. Указанные договоры признавались действительными, особенно если еще и проходили нотариальное удостоверение, и человек оставался и без квартиры, и без денег. Адвокат Михаил Салкин рассказал, существуют ли сегодня шансы у обманутых жителей нашей страны вернуть свое жилье. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, в последнее время суды начали признавать подобные сделки недействительными и восстанавливать первоначальное право собственника квартиры, однако в этом случае возникает обязанность вернуть деньги покупателю со всеми вытекающими последствиями в виде ареста в пределах долга банковских счетов и вкладов, ограничения на выезд за рубеж и удержаний из получаемых доходов.
Ранее сообщалось, что экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» в момент продажи квартиры.