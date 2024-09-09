Адвокаты Муминджанова подали апелляцию на его арест

Юристы замкомандующего Ленинградским военным округом, генерала Валерия Муминджанова обжаловали его задержание по обвинению во взяточничестве, сообщило РИА Новости.

В минувший вторник, 3 сентября, 235-й гарнизонный военный суд постановил поместить Муминджанова под стражу до 2 ноября, однако защита ходатайствовала о домашнем аресте как более мягкой мере пресечения.

Процесс был закрытым согласно требованию следствия, так как «дело включает материалы, содержащие служебную тайну в сфере обороны, включая специальные операции».

Сам Муминджанов вину не признал.

Ранее сообщалось, что пристававших к девушке и устроивших стрельбу мигрантов задержали в Подмосковье.