Адвокаты P.Diddy заявили, что сотни исков в адрес артиста недостоверны

Юристы, представляющие интересы Шона Комбса, известного как P.Diddy, стремятся к тому, чтобы доказательства, обнаруженные правоохранительными органами, не были использованы в судебном процессе, сообщил телеканал ABC News.

Защита утверждает, что улики, изъятые при обыске в доме P.Diddy, были получены с нарушением закона. Адвокаты утверждают, что ордеры не соответствовали конституционным нормам, но не уточняют, в чем именно заключается нарушение.

По мнению защиты, следствие проявило предвзятость при изучении доказательств, игнорируя факты, которые, по их мнению, могли бы оправдать рэпера.

Адвокаты продолжают утверждать, что все обвинения в адрес Комбса, включая более сотни исков и свидетельства о его секс-вечеринках, являются недостоверными.

Напомним, в ноябре 2023 года бывшая девушка рэпера Кэсси обвинила P.Diddy в многолетнем сексуальном и физическом насилии, но отозвала иск спустя сутки. Позже были обнародованы кадры ее избиения, и дело получило широкий резонанс.

В конце марта в доме артиста были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены наркотики, оружие и значительное количество смазки, которую, как предполагается, он использовал в том числе на своих вечеринках.

Ранее сообщалось, что звезды Голливуда собрались покинуть Лос-Анджелес на время суда над P.Diddy.