Адвокаты представили новую версию событий в деле о захвате заложницы на Урале

Суд в Первоуральске санкционировал арест на два месяца для Азата Фахретдинова, дезертировавшего из зоны СВО и устроившего масштабную операцию силовиков после своих угроз взорвать жилой дом. Инцидент, который по версии обвинения был захватом заложницы, теперь оброс новыми противоречивыми подробностями, сообщил портал e1.ru.

Конфликт разгорелся, когда военная полиция вышла на след военнослужащего, не вернувшегося в часть из отпуска. Увидев силовиков, Фахретдинов, по словам соседей, начал кричать: «Я вас всех гранатой взорву!». Это спровоцировало масштабные действия: эвакуацию жильцов, оцепление и штурм квартиры его сожительницы Ольги.

Однако в суде обвиняемый полностью отрицал факт захвата.

«Гражданку я не удерживал, — заявил на заседании Азат. — Мы же с ней не один день были вместе... я ее не удерживал и тем более ей не угрожал», — отметил он.

Его версию отчасти подтвердил и адвокат, заявив, что Ольга сама помогала мужчине скрываться.

Сама женщина, проходящая по делу как потерпевшая, ведет себя неоднозначно. В день заседания она отказалась общаться с прессой, а во время штурма, по словам Фахретдинова, просто спала. Военные юристы не исключают, что если будет доказано ее пособничество в укрывательстве дезертира, ей самой может грозить уголовная статья.

Азат Фахретдинов, имеющий несколько судимостей до отправки на СВО по помилованию, теперь обвиняется в незаконном лишении свободы, и ему грозит до пяти лет колонии.

