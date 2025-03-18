Самолет Delta Airlines задел полосу во время повторной посадки в Нью-Йорке

Газета New York Post пишет, что самолет Delta Airlines во время повторной посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке зацепил крылом полосу. Об этом сообщило издание со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и официальное заявление авиаперевозчика.

Газета пишет, что рейс, следовавший в Джексонвилл, штат Флорида, совершал второй заход на посадку, когда произошел инцидент. По сведениям издания, на борту находились 80 человек и никто из них не получил травм.

Как заявила Delta Airlines, полет выполнялся ее дочерней компанией Endeavor. New York Post отмечает, что эта же компания отвечала за рейс, который в феврале перевернулся при посадке в Торонто, Канада.

Ранее сообщалось, что Superjet с российским двигателем успешно завершил первый полет.