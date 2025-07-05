Аэропорт Ижевска ограничил прием и отправку самолетов

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Ижевска после ночного обнаружения беспилотного летательного аппарата в небе над Удмуртией. Об этом сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

В ночь на 5 июля очевидцы зафиксировали на видео момент уничтожения дрона силами ПВО. Глава республики Александр Бречалов подтвердил, что сигналы воздушной тревоги в Ижевске и других районах Удмуртии были связаны с реальной угрозой, а не с учебными мероприятиями. По его словам, один из БПЛА, летевший в направлении столицы региона, успешно сбит.

Днем, 5 июля, возникла новая угроза атаки БПЛА. В аэропорту Ижевска на этом фоне ввели временные ограничения, важные для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ привела к разрушениям в жилом районе Саратова и Энгельса.