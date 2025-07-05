Атака ВСУ привела к разрушениям в жилом районе Саратова и Энгельса
Бусаргин заявил о повреждении жилых домов в ходе атаки ВСУ на Саратов и Энгельс
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В ночь на 5 июля беспилотники ВСУ атаковали Энгельс и Саратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждения в жилых районах.
Накануне в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Местные жители сообщили о нескольких взрывах перед инцидентом. На местах работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений домов.
Как уточнил Бусаргин, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на города нет.
Напомним, что БПЛА отражают силы ПВО ВС России. 5 июля также уничтожили дроны противника над Ростовской областью. Из-за угрозы беспилотников ограничения вводили в аэропорту Санкт-Петербурга, что привело к задержанию более 50 рейсов.