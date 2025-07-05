Атака ВСУ привела к разрушениям в жилом районе Саратова и Энгельса

В ночь на 5 июля беспилотники ВСУ атаковали Энгельс и Саратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждения в жилых районах.

Накануне в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Местные жители сообщили о нескольких взрывах перед инцидентом. На местах работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений домов.

Как уточнил Бусаргин, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на города нет.

Напомним, что БПЛА отражают силы ПВО ВС России. 5 июля также уничтожили дроны противника над Ростовской областью. Из-за угрозы беспилотников ограничения вводили в аэропорту Санкт-Петербурга, что привело к задержанию более 50 рейсов.