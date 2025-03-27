Аэропорт Нового Уренгоя возобновил прием самолетов после инцидента с Ан-12

В аэропорту Нового Уренгоя успешно завершилась эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел в среду, 26 марта. При заходе на посадку у самолета, следовавшего рейсом Сабетта — Новый Уренгой, не встала на замок левая стойка шасси. В результате Ан-12 опрокинулся на бок.

В самолете находилось восемь человек — все члены экипажа. К счастью, никто не пострадал. Из-за инцидента аэропорт временно остановил прием и отправку рейсов.

К 7:00 по местному времени (5:00 по московскому) эвакуация грузового самолета была успешно завершена.

Аэропорт Нового Уренгоя возобновил обслуживание пассажирских рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось о том, что самолет United Airlines пришлось разворачивать в воздухе из-за забывчивости пилота.