Самолет United Airlines пришлось разворачивать в воздухе из-за забывчивости пилота

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай, вернулся обратно в американский аэропорт после того, как у пилота не оказалось с собой паспорта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел вскоре после вылета, когда Boeing 787 с 257 пассажирами и 13 членами экипажа на борту преодолел значительное расстояние над Тихим океаном.

Спустя два часа в воздухе экипаж принял решение развернуться и направиться в Сан-Франциско. После этого авиакомпания быстро организовала замену экипажа.

В качестве компенсации за задержку авиакомпания предоставила пассажирам ваучеры на питание и другие удобства. Новый экипаж смог приземлиться в Шанхае, однако рейс прибыл с опозданием на шесть часов.

Как отмечают эксперты, пилоту, забывшему паспорт перед вылетом, может грозить дисциплинарная ответственность, если авиакомпания инициирует внутреннее расследование. Такие меры могут включать выговор, отстранение от работы или лишении премии.

В зависимости от тяжести инцидента контролирующие органы в области авиации могут провести проверку лицензии пилота и потребовать дополнительного обучения или оценки его квалификации.

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