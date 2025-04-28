Аэропорт Пулково ограничил прием и выпуск самолетов

В воздушной гавани Пулково, расположенной в Санкт-Петербурге, временно приостановили операции по прибытию и отправке самолетов. Об этом проинформировал Артем Кореняко, представитель Росавиации.

Введение данных ограничений обусловлено необходимостью гарантировать безопасность осуществления полетов гражданской авиации.

Как подчеркнули в ведомстве, авиационные экипажи, диспетчерский состав и сотрудники аэропорта предпринимают все требуемые действия для обеспечения безопасности воздушного движения.

Следует отметить, что украинские вооруженные формирования практически ежедневно предпринимают попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты, находящиеся в приграничных и центральных областях Российской Федерации. Системы противовоздушной обороны успешно перехватывают вражеские беспилотники.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Победы» запросил экстренную посадку в Шереметьево.