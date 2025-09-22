Аэропорт Шереметьево приостановил полеты на фоне массовой атаки БПЛА

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Шереметьево в связи с отражением масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, системы ПВО сбили семь воздушных целей, а позже были уничтожены еще два дрона.

Ограничения в воздушной гавани, обеспечивающей более 60% пассажиропотока московского авиаузла, действуют временно. О снятии мер объявят при стабилизации обстановки. А пока вылеты и прилеты на стопе, в Шереметьево действует план «Ковер».

Диспетчерские службы перенаправляют воздушные суда в альтернативные аэропорты — Внуково и Домодедово, где созданы дополнительные резервы для приема рейсов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов через официальные источники авиакомпаний, так как возможны задержки вылетов на 2-4 часа.

Ранее сообщалось, что серию украинских БПЛА сбили над Подмосковьем.