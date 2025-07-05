Аэропорт Шереметьево приостановил вылеты

В Росавиации подтвердили введение ограничений в московском аэропорту. Воздушная гавань работает только на прием рейсов, но с ВПП самолеты не выпускает.

Предпринятые меры связаны могут быть связаны с текущей ситуацией в московском воздушном пространстве, где ранее силы ПВО отразили атаку двух беспилотников. Также фиксируют усиление ветра в области.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский пока работают в штатном режиме.

Тем временем по данным «Осторожно, Москва», пассажиры рейса Москва-Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот» столкнулись с задержкой более чем на два часа. Рейс SU-1416, запланированный на 9:30 утра, до сих пор не вылетел. Собеседники канала отметили, что находятся в Шереметьево.

Непростой обстановка остается в петербургском Пулково, где задержали более 50 самолетов.