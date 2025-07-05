Из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов

Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

В связи с введенными ограничениями в петербургском аэропорту «Пулково» задержали более 50 рейсов.

Прием и выпуск самолетов был ограничен с 23:15 с целью обеспечения безопасности полетов.

Авиакомпании были вынуждены внести правки в расписания. На данный момент задержано более 50 рейсов.

Для комфорта пассажиров обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта работают в усиленном режиме. На время ожидания предоставляются вода и еда.

Ранее сообщалось о том, что самолет с туристами из РФ попал в шторм на Мальдивах.