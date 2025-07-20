Аэропорт Шереметьево временно закрыт
Росавиация: ограничен режим работы Шереметьево
В официальном телеграм-канале представителя Росавиации сообщили о переходе аэропорта Шереметьево на ограниченный формат работы.
«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила еще один беспилотник на подлете к Москве.