Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты из-за густого тумана

Аэропорт Сочи временно приостановил посадку самолетов, он также задерживает отправку рейсов. Причиной этого стал густой туман, об этом в своем телеграм-канале сообщила Росавиация.

Вечером 31 марта аэропорт Сочи из-за густого тумана перестал принимать самолеты на посадку.

«Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, «ушли» на запасные аэродромы», — указали в Росавиации.

Вылеты пассажирских рейсов из воздушной гавани также задерживаются. Все службы авиагавани переведены на усиленный режим работы, был задействован дополнительный персонал, чтобы максимально оперативно обслуживать как самолеты, так и пассажиров на задерживающихся рейсах.

Ранее сообщалось, что пассажирскому самолету пришлось совершить экстренную посадку в Саратове. Причиной этого стала техническая неисправность, при этом осмотре на земле не выявил никакой проблемы.