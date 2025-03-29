В Саратове экстренно приземлился пассажирский самолет

В Саратове пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Саратова «Гагарин». Никто из находящихся на борту самолета людей не пострадал. Как уточнили в надзорном ведомстве, при осмотре судна повреждений обнаружено не было.

Известно, что на борту находился российский певец Хабибрахман Шарипов (Хабиб). В своем телеграм-канале он поделился подробностями инцидента, отметив, что через 10-15 минут после взлета в салоне самолета стало очень жарко.

«Самолет сломался прямо в полете, и теперь нам надо ждать новый борт. Вместо вылета в 11:00, наш вылет — только в 18:00, и то не факт!», — посетовал артист.

Специалисты СКР начали доследственную проверку в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК РФ. Устанавливаются причины инцидента для дальнейшего принятия решений.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя.