Аэропорт Владикавказа закрыли для приема и отправки рейсов из-за атаки ВСУ

В своем сообщении в социальных сетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о том, что аэропорт Владикавказа временно не будет принимать и отправлять самолеты.

Он также сообщил, что в Республике Северная Осетия введён режим, запрещающий использование беспилотных летательных аппаратов.

Глава администрации призвал граждан сохранять спокойствие и не реагировать на провокационные и недостоверные сообщения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в различных регионах России.