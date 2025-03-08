МО: ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России
Фото: [flickr.com]
В ночь на 8 марта системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в различных регионах России.
Министерство обороны Российской Федерации предоставило информацию о том, что в районе Краснодарского края были обнаружены и успешно ликвидированы 26 беспилотных летательных аппаратов.
«3 БПЛА — над территорией Брянской области и по 1 БПЛА — над территориями Ленинградской и Ярославской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 марта российские средства противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотников, принадлежащих Украине.