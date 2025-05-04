Аэропорт Внуково временно приостановил работу

Работа аэропорта Внуково временно приостановлена. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиации) Артем Кореняко.

Отмечается, что эти меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

В связи с введенными ограничениями аэропорт временно прекратил прием и отправку авиарейсов. Руководство аэропорта и экипажи воздушных судов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и минимизации неудобств для пассажиров.

Обстановка во Внуково остается под контролем, службы аэропорта работают по строгим протоколам, обеспечивая готовность к восстановлению полноценного режима работы после устранения причин, вызвавших ограничения. Пассажирам рекомендуется своевременно уточнять статус своих рейсов и учитывать возможные изменения расписания.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково запустил биометрический эксперимент.