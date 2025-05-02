Аэропорт «Внуково» запустил биометрический эксперимент

Теперь пассажиры воздушной гавани получают следующие инструкции: «Посмотрите в камеру и сфотографируйтесь, приложите четыре пальца левой руки, приложите четыре пальца правой руки, приложите два больших пальца».

24 марта Минтранс РФ сообщил, что подготовка к эксперименту по сбору биометрии у прибывающих во «Внуково» иностранных граждан завершится к 1 мая.

Данный эксперимент был утвержден в ноябре 2024года. Его запустили 1 декабря 2024 года. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что прилетевшего в Румынию российского журналиста задержали в аэропорту.