Прилетевшего в Румынию российского журналиста задержали в аэропорту

Едва самолет с Боузом сел в Бухаресте, как его задержали и отвели на допрос. Не остановило правоохранителей то, что он показал удостоверение журналиста и объяснил цель визита: освещение повторного тура президентских выборов в стране. Событие должно состояться 4 мая.

«Им нужен был только я. Зашли в самолет, спросили, кто тут Чей Боуз, и вшестером вывели меня», — отмечает корреспондент RT.

Напомним, в ноябре 2024 года на выборах в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Следом за ним — лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Конституционный суд страны аннулировал результаты, так как спецслужбы нашли следы фальсификации. В частном Джорджеску обвинили в финансировании кампании, а также связи с Россией.

Ранее сообщалось, что КС Румынии оспорил решение Апелляционного суда по выборам