Аэропорт Волгограда задержал пять рейсов из-за налета украинских беспилотников

Задержка в приземление у четырех рейсов и более поздняя отправка одного вылета – таков результат сбоя в расписании волгоградского аэропорта. Причиной этого стали налеты украинских беспилотных летательных аппаратов, которые следовали на протяжении всей ночи. Об этом сообщил ТАСС .

По информации на онлайн-табло, два авиарейса из Москвы прибыли с заметным опозданием. Прямо сейчас задерживаются посадки самолетов из египетского Шарм-эш-Шейха и Астрахани. Точно так же задерживается и отправка рейса в Шарм-эш-Шейх. Причиной этого стали необычно интенсивные налеты на регион БПЛА, принадлежащих ВСУ. Их на протяжении суток было сбито 15 единиц. По утверждению губернатора Андрея Бочарова, все они были уничтожены над территорией Городищенского района.

Ранее о перехвате украинских дронов сообщало министерство обороны РФ. Сначала военные отчитались о том, что сбили 11 БПЛА самолетного типа, затем появились сведения еще о четырех перехватах.