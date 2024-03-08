Российские военные перехватили двенадцать украинских БПЛА над Волгоградской и Белгородской областями

ВСУ попытались нанести очередную серию ударов по российской территории. Противовоздушная оборона ВС РФ была начеку, и отбила эту попытку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей военного ведомства.

Все удары были нанесены ночью, но дежурные средства ПВО сбили все выпущенные противником беспилотные летательные аппараты.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», - заявили по этому поводу в министерстве обороны.

11 беспилотников были перехвачены над Волгоградской областью, и еще 1 сбили над территорией Белгородской области.

Киевский режим ежедневно пытается атаковать территорию РФ, при этом под удар попадает самые различные регионы. Так предыдущей ночью 2 беспилотника было сбито над Тульской областью, и столько же над Брянской.