Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, об этом сообщили в Росавции.

Временные ограничения, которые ранее были введены в обоих аэропортах, носили технический характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания рейсов и своевременно прибывать в аэропорты согласно времени вылета, указанному в билетах.

Ранее сообщалось, что Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Домодедово и Жуковский.