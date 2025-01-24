Временные ограничения на работу московских аэропортов сняты после атаки ВСУ

Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, которые были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, больше не действуют. Об этом сообщил Артем Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в своем телеграм-канале.

Напомним, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский в 00:22 по московскому времени в ночь на пятницу, 24 января, временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки ВСУ с воздуха. Чуть позже те же меры были приняты в аэропорту Внуково.

Теперь же все ограничения сняты, аэрогавани Москвы работают в штатном режиме, уточнил Кореняко.

«В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть воздушных судов», — указывается в публикации.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов.