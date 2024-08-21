Аэропорты столичного региона работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после временных ограничений из-за атаки БПЛА, сообщил в своих соцсетях пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Этой ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово.

С 02:31 до 06:30 по московскому времени на запасные аэродромы ушли восемь самолетов. Все службы воздушных гаваней, авиадиспетчеры и экипажи самолетов сделали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на среду над российскими регионами было сбито сорок пять беспилотников самолетного типа, выпущенных киевским режимом. Одиннадцать дронов уничтожили в небе над Подмосковьем, еще двадцати три — над Брянской областью. Также средства ПВО сбили БПЛА в Курской, Белгородской и Калужской областях.