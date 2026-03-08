Аферисты придумали новую схему: сначала БАД, потом «компенсация»

Пенсионеры в России стали мишенью новой мошеннической схемы: злоумышленники сначала продают биологически активные добавки, а затем убеждают жертву, что товар якобы поддельный. После этого они обещают компенсацию и выманивают деньги под предлогом оплаты «юридических услуг». О схеме предупреждают материалы МВД, с которыми ознакомился ТАСС .

По данным правоохранителей, мошенничество развивается по многоступенчатому сценарию. Сначала пенсионеру звонит неизвестный, представляется продавцом БАД и убеждает оформить покупку. После доставки товара с жертвой связывается «следователь», который сообщает, что добавки якобы поддельные.

Далее аферист предлагает помощь в оформлении заявления на возврат денег и получение моральной компенсации. Пенсионер, веря в возможность выплаты, отправляет копию заявления через мессенджер. Затем мошенники утверждают, что для рассмотрения документов требуется адвокат и оплата его услуг. Жертва переводит деньги, рассчитывая на крупную компенсацию, после чего контакт с преступниками обрывается.

МВД напоминает, что следственные органы и адвокаты не требуют оплаты через мессенджеры, а компенсации за некачественный товар не оформляются подобным образом. Эксперты советуют не реагировать на неожиданные звонки, не передавать личные данные и проверять информацию через официальные каналы.

