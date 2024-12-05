AFP: полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента

Южнокорейская полиция ведет расследование в отношении своего президента, которого обвинили в попытке мятежа. Такие данные появились у Agence France-Presse.

Правоохранители в Южной Корее начали расследование в отношении главы государства Юн Сок Еля после того, как он ввел военное положение, позже отмененное решением парламента. С обвинением президента в мятеже выступила целая группа депутатов Национального собрания. Из-за беспрецедентности этой ситуации следствием занимается специальный отдел, который отвечает за безопасность, но находится в составе полицейского управления.

«Мы внимательно проведем расследование в соответствии с законом и процедурой», — заявил по этому поводу У Чжон Су, руководитель Национального управления расследований Республики Корея.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Сеула вышли на центральную площадь города с требованием к президенту, чтобы он подал в отставку. Они также выдвинули лозунги об аресте Юн Сок Еля. Все это также было связано с попыткой введения военного положения в стране для ее «очищения от просеверокорейских сил».