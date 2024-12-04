Протестующие в центре Сеула потребовали отставки президента

Центральная площадь Кванхвамун превратилась в эпицентр политического противостояния в Южной Корее. Тысячи демонстрантов собрались, чтобы выразить недовольство действиями президента Юн Сок Еля, который накануне объявил военное положение.

Протестующие требовали немедленной отставки главы государства и его ареста. Полицейские присутствовали на площади, обеспечивая порядок, но не препятствовали массовой акции. Об этом пишет РИА Новости.

Президент оправдывал введение военного положения необходимостью «очищения просеверокорейских сил». Однако парламент быстро отреагировал на его решение, проголосовав за отмену военного положения единогласно.

Конституционный корейский кризис достиг апогея: шесть оппозиционных партий внесли проект импичмента. Для его принятия требуется поддержка 200 депутатов из 300, что означает необходимость голосов от правящей партии. При этом правящая политическая партия Южной Кореи консолидировано выступила против импичмента президента Юн Сок Еля, приняв решение блокировать процедуру отстранения главы государства на общем собрании депутатского корпуса. Такая позиция существенно осложняет планы оппозиции по смещению президента, которым для успеха необходима поддержка как минимум части парламентариев от правящей фракции.

Политические аналитики расценивают происходящее как беспрецедентный случай в новейшей истории Южной Кореи. Решающие события ожидаются в ближайшие часы, когда парламент может окончательно решить судьбу президента.

Ранее стало известно о том, что в Южной Корее произошел серьезный политический кризис, а политолог Кортунов назвал отставку президента Кореи самым вероятным исходом в сложившейся ситуации.