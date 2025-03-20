Агента ФБР обвинили в раскрытии секретной информации и задержали

Агента Федерального бюро расследований задержали в США по обвинению в том, что тот раскрыл секретную информацию. Об этом сообщила газета New York Post.

Издание сослалось на некие судебные документы, к которым получило доступ. Судя по ним, агент ФБР Джонатан Бума писал книгу своих мемуаров.

«Был взят под стражу, а на следующий день ему предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы ФБР, а затем поделился этой информацией со своими сообщниками», — указали журналисты.

Раскрытая Бумой информация касалась расследования ФБР в отношении другой страны, которая занималась программой создания оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма была задержана сотрудниками ФСБ за работу на одну из спецслужб Украины. Крымчанка по заданию куратора ездила по полуострову и собирала данные о военных объектах и передавала их украинской стороне. За это женщину обвинили в государственной измене.