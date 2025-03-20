ФСБ задержала женщину в Крыму по подозрению в госизмене

В Крыму была задержана женщина, которую подозревают в государственной измене. Она выполняла задания украинской спецслужбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Федеральной службы безопасности.

В Крыму произошло задержание 28-летней жительницы Джанкойского района, которая собирала данные о военных объектах и передавала их украинской стороне.

«Женщина вступила в один из каналов мессенджера Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», — указали журналистам.

Данный канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора злоумышленница выезжала в разные места, где вела съемку и собирала информацию о различных объектах. Все это она отсылала на Украину. Женщина уже задержана и дала признательные показания, ей инкриминируют государственную измену.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан 23-летний парень за финансирование ВСУ. Он производил переводы денежных средств в криптовалюте на счета запрещенной в России террористической организации.