Агрессивная стая собак растерзала ребенка в Ставрополе

В Ставрополе девочка девяти лет скончалась из-за увечий, которые ей нанесли агрессивные собаки. Об этом трагичном случае сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как рассказал глава региона, случай произошел 23 февраля на окраине города, за улицей Чапаева. Девочка каталась с ледяной горки, но неожиданно на нее набросились собаки. Животные, проявили сильную агрессию. Спасти пострадавшего ребенка не удалось: псы растерзали ее насмерть.

Губернатор поручил всем уполномоченным органам провести работу с бездомными животными, в частности проверить, как ответственные за отлов организации исполняют обязательства. Проблем с бесхозными животными будут решать и дальше.

Однако оказалось, что животные не были бездомными. Нашли их владелицу. По данным СК, она стала фигуранткой дела по статье УК РФ причинение смерти по неосторожности. Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Дело также на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Крыму посетитель жестоко выбросил со скалы кошку Мусю, десятилетиями жившую в Ласточкином гнезде.