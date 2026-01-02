Айс-флотинг привел к трагедии: женщина пропала в ледяной реке

В Мурманской области возбуждено уголовное дело после исчезновения женщины во время занятия экстремальной практикой айс-флотинга. Как сообщает Следственный комитет по региону, инцидент произошел на реке Тулома в Кольском районе, где 1 января поступило сообщение о пропаже.

По предварительной информации, женщина 1968 года рождения участвовала в групповом занятии айс-флотингом — практике лежания на льдинах или погружения в ледяную воду. Во время процесса ее унесло течением реки. Местонахождение пропавшей до настоящего времени не установлено, поисковые работы продолжаются.

Следственные органы квалифицировали произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и детали инцидента, включая организацию мероприятия и соблюдение мер предосторожности.

