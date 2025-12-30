Загадка Мальдив: почему опытный турист Роман Юрочкин пропал на крошечном острове?
На Мальдивах при загадочных обстоятельствах пропал опытный российский путешественник из Барнаула Роман Юрочкин. Инцидент произошел на небольшом острове Укулхас, известном как курорт для состоятельных туристов.
По информации издания TourDom, 48-летний мужчина остановился в отеле La Palma Suites. Его планы были четкими: 17 декабря он должен был вылететь на тайский Пхукет. Накануне вечером Юрочкин вышел на связь с родными, вел себя абсолютно нормально и даже попросил переслать фото забытой дома банковской карты, чтобы перевести на нее часть средств.
Утром 16 декабря, около 11:00, его видели работающим за ноутбуком в номере. Мужчина заранее заказал завтрак на следующий день и трансфер в аэропорт Мале. Однако примерно в 13:00 он покинул отель. Последний раз его заметили в районе местной школы ближе к вечеру. После этого следы россиянина на острове, который можно обойти пешком за пару часов, теряются.
Поиски с привлечением полиции и жителей острова пока не увенчались успехом. Основной версией следствия считается возможный несчастный случай на воде, однако родные путешественника с этим не согласны. Они отмечают, что Роман умел плавать, но вряд ли пошел бы в море в непогоду, к тому же его никто не видел на пляже.
Близких также настораживает, что мужчина ушел из отеля без мобильного телефона. В настоящее время мальдивская полиция, при содействии Генерального консульства РФ, изучает записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств исчезновения.