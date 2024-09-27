Академик Онищенко пояснил невозможность гибели детей под Красноярском от дихлофоса

По словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, гибель от дихлофоса детей в Красноярском крае после ужина пельменями является маловероятной версией, поскольку это средство сегодня — совсем не то «химическое оружие», каким было в 70-х годах. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что после указанного периода в нашей стране стали выпускать дихлофос, который может действовать только на членистоногих, но не на людей. При этом также невозможна и гибель детей от старого дихлофоса в таком количестве.

По мнению академика РАН, весьма беспокоит затянутость расследования, потому что точная причина смерти не установлена до сих пор, и диагноз не установлен даже после вскрытия тел детей.

Ранее мать погибших под Красноярским детьми рассказала, что дом после дихлофоса не проветривали.