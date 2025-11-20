Аксененко рассказал, как блокировка средств может защитить сделки с недвижимостью

Заморозка средств при покупке квартир у пожилых продавцов может снизить количество оспариваемых сделок и защитить обе стороны. Об этом « Газете.Ru » рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя идею депутатов Госдумы о введении блокированных счетов.

По инициативе парламентариев деньги покупателя должны временно размещаться на специальном счете и оставаться заблокированными в течение 30 дней после сделки. Аксененко считает, что такая мера поможет сократить количество случаев, когда продажа жилья происходит под давлением или с участием мошенников. По его словам, признаки обмана чаще всего проявляются в течение первой недели, и именно в этот период у продавца или его родственников есть возможность обратиться в правоохранительные органы, пока средства не были переданы окончательно.

Парламентарий отметил, что у этой идеи есть и минусы. Иногда продавцу действительно нужны деньги немедленно — например, когда продажа квартиры связана с покупкой нового жилья, переездом или срочными расходами на лечение. В таких ситуациях, как подчеркнул Аксененко, стороны могут договориться о мгновенном переводе средств. Однако при этом участники сделки берут на себя риски и в дальнейшем уже не смогут оспорить ее.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят сделать вторичный рынок доступным для семей с детьми.