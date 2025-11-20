Останина попросила Минфин распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась в Минфин с предложением распространить действие семейной ипотеки на весь рынок вторичного жилья. Документ, направленный Антону Силуанову, имеется в распоряжении РИА Новости .

Останина отметила, что сейчас оформить льготный кредит на покупку жилья в готовых домах можно только в 901 населенном пункте страны. Программа доступна преимущественно в регионах, где объемы строительства остаются низкими, поэтому многие семьи фактически лишены возможности воспользоваться поддержкой при покупке квартиры на вторичном рынке.

В обращении подчеркивается, что семейная ипотека является востребованным инструментом для улучшения жилищных условий родителей с детьми. Комитет выразил уверенность, что распространение этой программы на всю территорию России позволит большему числу семей решить квартирный вопрос.

По словам Останиной, механизм семейной ипотеки доказал свою эффективность, а значит, требует дальнейшего развития и равного доступа независимо от места проживания.

Ранее депутаты предложили ввести обязательную финансовую грамотность в школах с пятого класса.