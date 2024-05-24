Аксенов: 2 человека погибли в ходе атаки ВСУ на Симферопольский район Крыма
Фото: [unsplash.com]
ВСУ совершили атаку на Симферопольский район Крыма в ходе которой, погибло двое местных жителей. Соответствующее заявление сделал глава крымской республики Сергей Аксенов в своих социальных сетях.
В посте Аксенов рассказал, что атака украинских ВС по полуострову наносилась при помощи ракет. Он сообщил о гибели двух случайных прохожих в ходе вражеской атаки и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Глава региона также уточнил, что украинские ВС наносили удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте происшествия в данный момент ведут работы спасатели из МЧС, подчеркнул Аксенов.
Накануне сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Крыму.