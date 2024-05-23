СМИ: в Крыму прогремела серия взрывов, работает ПВО

Вечером четверга, 23 мая, Киев вновь попытался атаковать Крым. Об этом пишут сразу несколько источников, в том числе MASH и SHOT.

По данным каналов, над полуостровом в эти минуты работает система ПВО. Громкие звуки характерных взрывов слышат жители Симферополя. Алушты, Ялты. На данный момент официальных комментариев нет, но судя по всему, силы ВС РФ отражали атаку врага.

Уточняется, что несколько целей было сбито. В Севастополе, тем временем, было остановлено движение морского транспорта. На данный момент другие подробности уточняются, также не известно, имеются ли в результате вечернего инцидента пострадавшие граждане.

Позже появилась официальная информация от Сергея Аксенова: в результате ракетной атаки погибли два человека в Симферопольском районе. Это были случайные прохожие. В Алуште повреждения получил пустующий объект хозназначения.