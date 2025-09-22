Аксенов сообщил об увеличении числа жертв атаки в Крыму

Количество жертв атаки беспилотников на поселок городского типа Форос в Крыму возросло. По уточненной информации, в результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и нескольких погибших, однако данные были обновлены. Под удар попали здание местной школы и санаторий «Форос», расположенные на южном берегу полуострова.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, подчеркнув, что власти региона обеспечат пострадавших всей необходимой поддержкой.