В результате удара ВСУ по курортной зоне Крыма погибли два человека

Вечером 21 сентября в курортной зоне Республики Крым был зафиксирован удар беспилотных летательных аппаратов, снаряженных фугасными зарядами. Как сообщили в Минобороны России, атака пришлась на территорию, где отсутствуют военные объекты.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два мирных жителя. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают оперативные службы, уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по Форосу пострадал санаторий и охранник.