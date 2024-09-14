Актер Майкл Дуглас расстроился, что ВСУ запретили ударять вглубь России

Голливудский актер Майкл Дуглас в интервью телеканала LCI на YouTube заявил, что ему не понравилось решение НАТО относительно ударов украинской арми вглубь России.

Звезда американского кино Майкл Дуглас заявил, что решение Североатлантического альянса о запрете ударов вглубь России выглядит для него как абсолютная неуверенность. По мнению актера, Запад опасается ядерной угрозы. 79-летняя звезда считает, что НАТО нужно было дать ВСУ зеленый свет сразу и позволить им применять дальнобойные ракеты по России.

Напомним, Киев 14 сентября передала Великобритании и США список потенциальных целей для ударов ракетами. Многие расположены далеко от приграничных зон. Полагают, туда попадут командные пункты, оружейные склады, места сосредоточения войск и многое другое. В СМИ также предположили, что ВСУ хотят применять для ударов американские ракеты ATACMS.

Ранее сообщалось, что НАТО посчитали разрешение ВСУ ударять по территориям РФ оправданным с военной точки зрения.