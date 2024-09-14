НАТО: разрешение ВСУ ударять вглубь России оправданно

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Запад постепенно разрешает Украине бить вглубь России и это решение якобы совершенно «оправданно» с военной точки зрения.

В НАТО ответили, как и в большинстве стран, предварительно снявших ограничения с Украины: все совершается в рамках «самообороны». Это отсылают к праву защищать границы страны, неважно, своим или переданным вооружением.

Однако Роб Бауэр также отметил, что государства могут сами устанавливать границы дозволенного при передаче своей техники и боеприпасов. По его словам, страны «чувствуют ответственность» за такие поставки.

Отметим, что Запад еще обсуждает с Киевом возможность разрешить более широко использовать натовское вооружение. В частности много дискуссий идет о применении вооружения вглубь РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ передали США цели, по которым намерены бить дальними ракетами.