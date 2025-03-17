Актера Театра на Таганке задержали за хранение наркотиков в Москве
Звезду фильма «Аджика» Трусова задержали по подозрению в хранении наркотиков
Фото: [flickr.com]
В Москве задержали известного актера Театра на Таганке, прославившегося ролью в киноленте «Аджика», по подозрению в хранении наркотических веществ, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошел накануне вечером. Автомобиль, в котором находился 35-летний Дмитрий Трусов, был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.
Поведение актера вызвало подозрения, и в ходе личного досмотра в его кармане был обнаружен пакет с наркотическим веществом.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса РФ, Трусову может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что боксера из Дагестана Исмаилова задержали в Москве за хранение наркотиков.