Актеру Никите Кологривому дали семь суток ареста за дебош в новосибирском ресторане

Звезда сериалов был признан судом виновным в мелком хулиганстве, его отправили под арест на 7 суток. Об этом сообщил ТАСС .

Дело Кологривого рассматривалось в Центральном суде Новосибирска. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

«Назначить наказание в виде ареста сроком на семь суток», - вынес свой приговор судья.

Известный киноактер в нетрезвом виде стал буянить в ресторане. Он пытался склонить к близости официантку, а после полученного отказа применил к девушке силу и даже укусил ее. Затем он подрался с посетителями и сотрудниками заведения.