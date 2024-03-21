Актеру Никите Кологривому дали семь суток ареста за дебош в новосибирском ресторане
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Звезда сериалов был признан судом виновным в мелком хулиганстве, его отправили под арест на 7 суток. Об этом сообщил ТАСС.
Дело Кологривого рассматривалось в Центральном суде Новосибирска. Его признали виновным в мелком хулиганстве.
«Назначить наказание в виде ареста сроком на семь суток», - вынес свой приговор судья.
Известный киноактер в нетрезвом виде стал буянить в ресторане. Он пытался склонить к близости официантку, а после полученного отказа применил к девушке силу и даже укусил ее. Затем он подрался с посетителями и сотрудниками заведения.