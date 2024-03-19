Актер Кологривый укусил официантку и устроил пьяный дебош в новосибирском ресторане

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый попал в скандал. По информации издания «Абзац», актер начал буянить в одном из ресторанов Новосибирска. Находился он в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кологривый, судя по информации из СМИ, разошелся не на шутку. После продолжительных ночных возлияний он стал приставать к официантке в ресторане, которая уже закрыла смену. Сначала актер лежал у девушки на коленях, а затем начал трогать и склонять к близости. Однако сотрудница заведения отказала, что глубоко оскорбило Кологривого. Он встрепенулся, схватил официантку и заломал ей руки за спиной. Дополнительно буйный гость укусил ее, но куда именно не уточняется.

На этом приключения скандалиста не кончились.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», – рассказали сотрудники заведения.

В ситуации разбирается полиция. Представитель актера или он сам информацию не комментировали.

Напомним, что Никита Кологривый стал известен после роли в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер сыграл колоритного персонажа с прозвищем Кощей.

Ранее сообщалось, что Кологривому предлагали сыграть Жириновского.