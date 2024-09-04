Активистку Грету Тунберг арестовали в Копенгагене

Полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа, сообщило РИА Новости.

«В среду датская полиция арестовала активистку Грету Тунберг на протесте в Копенгагене, направленном против войны в Газе», — говорится в сообщении.

Полицейские Дании сообщают, что в результате блокировки входа в здание Копенгагенского университета шесть человек были задержаны, после того как около 20 участников акции перекрыли вход и трое проникли внутрь.

Многие сторонники Греты Тунберг выразили поддержку и осудили действия полиции, видя в них попытку подавления голоса молодежи и их стремления влиять на ключевые мировые проблемы.

Ранее сообщалось, что шесть человек арестованы за похищение человека в Подмосковье.