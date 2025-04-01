Активисты в Берлине обвинили Маска в поддержке ультраправых и атаковали Tesla
ТАСС: берлинские активисты облили краской автосалон Tesla в знак протеста
Фото: [flickr.com]
В берлинском районе Райникендорф сторонники радикального экологического движения Neue Generation совершили акт вандализма, облив синей краской вход в автосалон Tesla, принадлежащий Илону Маску, передает ТАСС.
Как пишет газет Tagesspiegel, ссылаясь на данные полиции, инцидент произошел в понедельник около 10:50 по местному времени. Полиция задержала двух женщин в возрасте 28 и 44 лет для выяснения обстоятельств. Открыто дело по факту повреждения имущества.
Экоактивисты из Neue Generation заявили о своей ответственности за произошедшее, опубликовав информацию об акции с применением краски в социальных сетях.
По словам активистов, выбор синего цвета обусловлен ассоциацией с партией «Альтернатива для Германии» и акция направлена против Маска, его связей с этой партией и его «деструктивного политического влияния в Соединенных Штатах».
В заявлении группы утверждается, что Илон Маск, самый состоятельный человек в мире, оказывает поддержку ультраправым движениям по всему миру, являясь олицетворением союза между правыми силами и богатыми слоями населения.
Ранее сообщалось, что в Техасе обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре Tesla.