Активы букмекера Семиохина заморозили на сумму свыше 61 млрд руб.

В Москве суд принял решение о заморозке активов и имущества на общую сумму, превышающую 61,1 млрд руб. Данные действия предприняты в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконной организацией азартных игр. Фигурантом дела является Роман Семиохин, бывший совладелец букмекерских контор, находящийся в международном розыске, о чем сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, обеспечительные меры коснулись имущества ООО «Ставка ру», ранее известной как ООО «Букмекер паб» (1xbet), где Семиохин контролировал около 88% долей. Следствие полагает, что для уклонения от ареста, Семиохин передал свои доли фирме, принадлежащей жене его отца.

Адвокаты Семиохина, его родственники и другие заинтересованные лица оспаривали арест имущества, утверждая, что средства не принадлежат обвиняемому.

Апелляционный суд исключил упоминание о принадлежности арестованных средств Семиохину, однако меру пресечения оставил в силе. Срок следствия по делу продлен, как и действие обеспечительных мер.

Семиохин, гражданин РФ и Республики Кипр, обвиняется в незаконной организации азартных игр и легализации преступных доходов. По версии следствия, он и другие лица незаконно получили более 61 млрд руб. дохода, используя ресурс 1xвet без лицензии и вне игорной зоны.

Ранее сообщалось, что задержанный экс-гендиректор «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО.